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Число брачных договоров выросло в России
Фото: pexels.com / Emma Bauso

Число брачных договоров выросло в России

Илья Ашуров

Общество

Число брачных договоров, заключенных в России в 2020 году, возросло на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

За 2020 год количество обращений в нотариальные службы для заключения указанных договоров составило в абсолютном отношении 142,5 тысячи. Это число почти на четверть превосходит данные за предыдущий год.

Заключение брачных контрактов чаще всего связано с возможным урегулированием имущественных вопросов в случае развода или финансовых трудностей, которые могут возникнуть у одного из супругов. Также люди прибегают к такой форме закрепления отношений, когда планируют взять ипотеку или один из супругов имеет свой бизнес. По мнению экспертов, подобный документ позволит вывести из-под удара финансовое положение семьи, если у супруга, занимающегося бизнесом, возникнут с ним какие-либо проблемы.

Соглашение между супругами должно быть обязательно заверено у нотариуса. Примерная стоимость услуги в Москве варьируется в районе 10,5 тысячи рублей, сообщили в ФНП.

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