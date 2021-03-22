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«Постоянное головокружение»: Сафронов рассказал о борьбе со смертельным заболеванием
Фото: instagram.com/safronov_sergey/

«Постоянное головокружение»: Сафронов рассказал о борьбе со смертельным заболеванием

Илья Ашуров

Звезды

Иллюзионист Сергей Сафронов продолжает бороться с онкологическим заболеванием. При этом артист не собирается ложиться в больницу, он ходит на медицинские процедуры. Об этом Сафронов рассказал в передаче на телеканале «НТВ».

По его словам, рак – это своего рода экзамен, который просто надо сдать. Иллюзионист рассказал, что некоторые друзья узнали о его страшном диагнозе из новостей. Как, например, Эдгард Запашный. Известный дрессировщик упрекнул Сафронова в том, что тот сразу не сообщил ему о поставленном диагнозе.

На данный момент Сафронов посещает медицинские процедуры и пока не планирует ложиться в больницу.

— Сейчас я буду делать ПКТ – послекурсовая терапия. Будет понятно усиливать лечение или нет. У меня постоянное головокружение, тошнота. Я обошел разные клиники и не сразу нашел своего доктора, ­– рассказал Сафронов в передачи «Звезды сошлись».

Ранее иллюзионист Сергей Сафронов сообщил о своем заболевании. Оказалось, что артист болен раком. На данный момент он проходит курс химеотерапии в государственной клинике.

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борьба с ракомонкологияСергей Сафронов
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