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Коммерческое помещение выставили на торги в Таганском районе
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Коммерческое помещение выставили на торги в Таганском районе

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Рабочая улица, 6А Карта всех событий

В Таганском районе Москвы выставлено на торги помещение, площадью 93,5 квадратных метра. Объект расположен по адресу улица Рабочая, дом 6а. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба московского Центра управления городским имуществом.

По данным начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева, помещение находится в подвале жилой пятиэтажки недалеко от станции метро «Римская», его функциональное назначение — свободное. Объект можно использовать под офисы, адвокатскую контору или стоматологический кабинет.

Лот имеет отдельный вход и также может подойти под размещение какого-либо бизнеса, ориентированного на жителей данного района. Покупатели смогут приобрести помещение по сниженной цене. Стартовая цена торгов — 7 миллионов рублей. Заявки принимаются до 22 апреля, сами торги будут проведены 28 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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