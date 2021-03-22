Главное
Московские таксисты получат уникальные ID-номера
Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера московского ФК ЦСКА
Скопинский маньяк объяснил, почему сам был заложником своих рабынь
В Кремле оценили вероятность отключения России от SWIFT
Евросоюз утвердил новые санкции против россиян за нарушение прав человека
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 24 марта из-за гололедицы
Карта городских событийСмотреть карту
Председатель Еврокомиссии заявил, что для российского «Спутника V» двери не закрыты
Евросоюз не ведет переговоры с разработчиками «Спутника V», но двери для вакцины не закрыты. Об этом рассказал председатель Еврокомиссии, пишет РИА Новости.
Новость дополняется
Последнее
Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Путин заявил, что 4,3 миллиона россиян полностью вакцинировались от COVID-19
Дмитрий Песков рассказал, какой вакциной привьется Владимир Путин
Первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова произвели в России
Виктор Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка
Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса 23 марта
Председатель Еврокомиссии заявил, что для российского «Спутника V» двери не закрыты
МненияВсе мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?