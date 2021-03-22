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Председатель Еврокомиссии заявил, что для российского «Спутника V» двери не закрыты
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Председатель Еврокомиссии заявил, что для российского «Спутника V» двери не закрыты

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Евросоюз не ведет переговоры с разработчиками «Спутника V», но двери для вакцины не закрыты. Об этом рассказал председатель Еврокомиссии, пишет РИА Новости.

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