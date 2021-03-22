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Путин заявил, что 4,3 миллиона россиян полностью вакцинировались от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что 4,3 миллиона россиян полностью вакцинировались от COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

В России 4,3 миллиона человек полностью вакцуинировались от коронавируса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

По его словам, первую прививку от COVID-19 сделали 6,3 миллиона россиян.

— Так, в целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины, — передает РИА Новости слова Путина.

Ранее президент России рассказал, когда он сделает привику от коронавируса.

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