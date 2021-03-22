Столичный СК возбудил дело после угроз актера сериала «След» Лаврова инспектору ДПС

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Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудника ДПС в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Москве, сегодня, 22 марта.

— По версии следствия, днем 19 марта 2021 года мужчина, находясь на Котельнической набережной в городе Москве, подошел к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции и, угрожая предметом, похожим на нож, высказал в адрес сотрудника угрозу его применения, — рассказали в ведомстве.

Также СК сообщил, что личность нападавшего на сотрудника ДПС установлена.

Ранее источник СМИ сообщали о задержании актера сериала «След» Андрея Лаврова. Тогда стало известно, что артист напал с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции.

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