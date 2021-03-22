Численность вооруженных сил Великобритании сократят на 10 тысяч человек

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Великобритания сократит численность вооруженных сил на десять тысяч человек и компенсирует это использованием новых технологий. Об этом говорится в стратегии модернизации вооруженных сил страны.

Кроме того, планируется внедрять в вооруженные силы беспилотные аппараты.

— Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тысяч человек, вооруженные силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений, — говорится в сообщении.

Правительство представит официальную стратегию в ближайшее время. Отмечается, что в ней будет прописано значительное сокращение не только армии, но и числа танков и военных самолетов, пишет Yorkshire Evening Post.

В стратегии также расскажут, как Великобритания потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и будет привлекать спецназ ВВС SAS против российских военных и разведки.

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