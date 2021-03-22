Движение на Рублевском шоссе после ДТП восстановлено

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 8к1 Карта всех событий

Проезжую часть на Рублевском шоссе освободили после произошедшего ДТП, движение восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 22 марта.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о ДТП с участием двух автомобилей в районе Молодогвардейской улицы, 8к1, из-за которого была перекрыта одна полоса дорожного движения.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Позже Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» сообщил, что движение по Рублевскому шоссе полностью перекрыто. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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