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Движение на Рублевском шоссе после ДТП восстановлено
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение на Рублевском шоссе после ДТП восстановлено

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 8к1 Карта всех событий

Проезжую часть на Рублевском шоссе освободили после произошедшего ДТП, движение восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 22 марта.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о ДТП с участием двух автомобилей в районе Молодогвардейской улицы, 8к1, из-за которого была перекрыта одна полоса дорожного движения.

Движение на Рублевском шоссе после ДТП восстановленоФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Позже Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» сообщил, что движение по Рублевскому шоссе полностью перекрыто. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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