Гинцбург заявил, что вакцинировать детей от COVID-19 можно с четырех лет

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От коронавируса можно вакцинироваться с четырех лет. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, при вакцинации детей нужно будет разделить на возрастные группы. Прививки начнут делать с 17-12 или 13 лет. В настоящее время идет работа по определению возрастов детей с педиатрами, уточнил Гинцбург.

В следующую возрастную группу планируют включить детей от восьми лет.

— Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, 3-4 года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу... У нас разработана, запатентована и сейчас проводятся, фактически, начинаются клинические испытания интраназальной формы этого «Спутника V». Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста, — уточнил Гинцбург.

По его словам, новая форма препарата не вызывает побочные эффекты, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 4,3 миллиона жителей России привились от коронавируса.

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