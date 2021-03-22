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Виктория Дайнеко резко отреагировала на интервью со скопинским маньяком
Фото: instagram.com/victoriadaineko

Виктория Дайнеко резко отреагировала на интервью со скопинским маньяком

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Виктория Дайнеко резко отреагировала на интервью, которое взяли у скопинского маньяка Виктора Мохова.

— Это вообще как? Это герой времени?! Этот человек заслуживает внимания? Погодите, друзья, я не понимаю абсолютно ничего. Это просто дно. Я из принципа этому, не побоюсь слова, уроду не буду посвящать и минуты времени, чтобы смотреть его изречения, — написала Дайнеко в своем микроблоге.

Подписчики согласились с мнением певицы.

«Он должен бояться нос на улицу высунуть из своей халупы, а его делают звездой, да еще приплачивают за интервью»; «Полностью согласна с вами. Если бы журналист брал интервью в тюрьме через стекло — одно дело»; «Полностью с вами, Виктория, согласна, делают из него чуть ли не героя, интервью берут, как у звезды, это уму непостижимо!», — написали поклонники Дайнеко под постом в ее Instagram-аккаунте.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова. Незадолго до этого она опровергла информацию о встрече.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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Ксения СобчакВиктория Дайнекоманьяк
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