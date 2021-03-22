Подмосковные следователи установят обстоятельства хлопков газа в пяти частных домах

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Россия, Московская область, городской округ Балашиха, деревня Полтево Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства серии хлопков бытового газа в пяти частных домах в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, около 19:00 в пяти частных домах, расположенных в деревне Полтево, произошла серия хлопков бытового газа. Жильцам домов оказали медицинскую помощь. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в деревне Полтево в частном доме по адресу улица Ильинская, дом 21, произошел хлопок газа, в результате которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. В МЧС подтвердили информацию об инциденте.

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