Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подмосковные следователи установят обстоятельства хлопков газа в пяти частных домах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подмосковные следователи установят обстоятельства хлопков газа в пяти частных домах

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, деревня Полтево Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства серии хлопков бытового газа в пяти частных домах в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, около 19:00 в пяти частных домах, расположенных в деревне Полтево, произошла серия хлопков бытового газа. Жильцам домов оказали медицинскую помощь. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в деревне Полтево в частном доме по адресу улица Ильинская, дом 21, произошел хлопок газа, в результате которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. В МЧС подтвердили информацию об инциденте.

Читайте также: СК возбудил дело после гибели девочки во время прогулки с собаками в Подмосковье

Балашихахлопок газаследователи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте