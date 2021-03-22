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Один ребенок погиб в результате схода лавины в Мурманской области
Фото: mos.ru

Один ребенок погиб в результате схода лавины в Мурманской области

Анастасия Волоснова

Происшествия

Специалисты оказывали реанимационную помощь девочке, попавшей под сход лавины в Мурманской области. По предварительным данным, спасти ее не удалось. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

Лавина сошла в районе поселка Имандра в понедельник, 22 марта. На территории инцидента находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что все туристы, кроме одного ребенка, чувствовали себя удовлетворительно.

По предварительным данным, девочку не удалось спасти.

В ведомстве добавили, что спасатели начали организацию мероприятий по эвакуации.

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