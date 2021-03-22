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Названа причина хлопков газа в пяти частных домах в Балашихе
Фото: АГН Москва

Названа причина хлопков газа в пяти частных домах в Балашихе

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, деревня Полтево Карта всех событий

Причиной хлопков газа в пяти частных домах в Балашихе стал разрыв газоиспользующего оборудования. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Отмечается, что в частном доме в деревне Полтево возникло завышение давления газа. По двум частным домам в связи с завышением давления произошел скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования. В результате инцидента два человека получили незначительные царапины и ссадины. Они отказались от госпитализации.

В настоящее время от газоснабжения отключены 59 домовладений. В течение нескольких часов газоснабжение будет восстановлено, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, около 19:00 в пяти частных домах, расположенных в деревне Полтево, произошла серия хлопков бытового газа. Жильцам домов оказали медицинскую помощь. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Балашихахлопок газапроверка
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