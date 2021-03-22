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Великобритания объявила Россию угрозой европейской безопасности
Фото: pixabay.com

Великобритания объявила Россию угрозой европейской безопасности

Юлия Курганова

Внешняя политика

Великобритания официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой для европейской безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства обороны Великобритании в понедельник, 22 марта.

В документе сказано, что РФ располагает возможностью лишить Британию и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».

— Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, — отмечается в тексте.

Также в Минобороны Великобритании считают, что модернизация российских вооруженных сил, способность к «интеграции всей государственной деятельности» и жажда риска делают РФ «искусным и непредсказуемым игроком».

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ВеликобританияРоссиябезопасность
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