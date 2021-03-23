«Обворожительная»: Екатерина Гусева предстала в переливающемся платье-чешуе
Телеведущая, актриса и певица Екатерина Гусева находится на гастролях на Урале. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила видео, где запечатлела фрагмент выступления в концертном зале Свердловской филармонии. Артистка читала сказки Александра Сергеевича Пушкина.
Для концерта актриса надела переливающееся платье, имитирующее рыбью чешую. Наряд длиною до колен подчеркнул стройную фигуру знаменитости.
— За блестящий образ золотой рыбки благодарю своих друзей, — написала Гусева под постом.
Поклонники пришли в восторг от наряда и обаяния актрисы, они засыпали ее комплиментами.
«Обворожительная»; «Екатерина, вы замечательная!»; «Богиня»; «Русалочка»; «Как всегда, шикарная», — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Гусева призналась, что за время самоизоляции поправилась «до 60 с лишним килограммов».
Читайте также: «Магнетическая»: поклонников восхитило новое фото Екатерины Гусевой