«Обворожительная»: Екатерина Гусева предстала в переливающемся платье-чешуе

Екатерина Гусева восхитила фанатов / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Телеведущая, актриса и певица Екатерина Гусева находится на гастролях на Урале. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила видео, где запечатлела фрагмент выступления в концертном зале Свердловской филармонии. Артистка читала сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Для концерта актриса надела переливающееся платье, имитирующее рыбью чешую. Наряд длиною до колен подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

— За блестящий образ золотой рыбки благодарю своих друзей, — написала Гусева под постом.

Поклонники пришли в восторг от наряда и обаяния актрисы, они засыпали ее комплиментами.

«Обворожительная»; «Екатерина, вы замечательная!»; «Богиня»; «Русалочка»; «Как всегда, шикарная», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Гусева призналась, что за время самоизоляции поправилась «до 60 с лишним килограммов».

Читайте также: «Магнетическая»: поклонников восхитило новое фото Екатерины Гусевой