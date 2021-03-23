Двух человек убили при стрельбе в супермаркете Колорадо
Двух человек убили в результате стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо.
Также известно, что еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка в супермаркете — им оказался почти голый мужчина. Впрочем, официальных заявлений о задержании полиция еще не делала.
В то же время рядом с местом инцидента обнаружили еще одного вооруженного мужчину. В настоящее время он забаррикадировался в здании возле местной школы.
На месте работают полиция и спецназ, значительную часть города перекрыли, жителей призвали не выходить из своих домов, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Колорадо. Инцидент случился днем в понедельник, 22 марта.
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