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Двух человек убили при стрельбе в супермаркете Колорадо
На месте работают полиция и спецназ / Фото: youtube.com

Двух человек убили при стрельбе в супермаркете Колорадо

Юлия Курганова

Происшествия

Двух человек убили в результате стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо.

Также известно, что еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка в супермаркете — им оказался почти голый мужчина. Впрочем, официальных заявлений о задержании полиция еще не делала.

В то же время рядом с местом инцидента обнаружили еще одного вооруженного мужчину. В настоящее время он забаррикадировался в здании возле местной школы.

На месте работают полиция и спецназ, значительную часть города перекрыли, жителей призвали не выходить из своих домов, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Колорадо. Инцидент случился днем в понедельник, 22 марта.

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