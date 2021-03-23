Число убитых при стрельбе в супермаркете в США увеличилось до шести человек
Число погибших при стрельбе в городе Боулдер, штат Колорадо, США, увеличилось до шести человек. Среди убитых — один сотрудник полиции.
Губернатор штата заявил, что внимательно следит за развитием событий.
Правоохранительные органы сообщали,что всего стрелков двое, одного из них задержали, другой забаррикадировался в одном из домов около школы.
Стрельба началась в одном из городских супермаркетов. Мотивы стрелков до сих пор неизвестны, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что двух человек убили при стрельбе в супермаркете Колорадо. Также известно, что еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии.
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