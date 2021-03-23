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Число убитых при стрельбе в супермаркете в США увеличилось до шести человек
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Число убитых при стрельбе в супермаркете в США увеличилось до шести человек

Юлия Курганова

Происшествия

Число погибших при стрельбе в городе Боулдер, штат Колорадо, США, увеличилось до шести человек. Среди убитых — один сотрудник полиции.

Губернатор штата заявил, что внимательно следит за развитием событий.

Правоохранительные органы сообщали,что всего стрелков двое, одного из них задержали, другой забаррикадировался в одном из домов около школы.

Стрельба началась в одном из городских супермаркетов. Мотивы стрелков до сих пор неизвестны, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что двух человек убили при стрельбе в супермаркете Колорадо. Также известно, что еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии.

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