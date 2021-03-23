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Терапевт рассказал, что опасно для сосудов после перенесенного COVID-19
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Терапевт рассказал, что опасно для сосудов после перенесенного COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Каких правил следует придерживаться, чтобы помочь сосудам восстановиться после коронавируса, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Врачи в разных странах заметили, что у многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 развивается глубокое воспаление сосудов и нарушается свертываемость крови. Как правило, таких людей лечат в стационаре, где медики заботятся о работе их кровеносной системы. После выписки кому-то из них назначают лекарства, которые предупреждают тромбообразование, а кому-то нет, отметил Сапего.

— Если назначили, то придется соблюдать кое-какие правила, беречь свои сосуды от травм и повышенного артериального давления. То есть придется правильно принимать лекарства от давления и желательно не заниматься контактными видами спорта. Иначе может повредиться какой-нибудь кровеносный сосуд, — предупредил терапевт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что увлекаться аспирином и другими противовоспалительными препаратами без назначения врача не нужно, так как это может спровоцировать кровотечение.

Сапего отметил, что понять, как работают сосуды, можно по нескольким признакам: если на коже и во рту нет гематом, из естественных отверстий на теле не идет кровь, руки и ноги не синеют и не распухают, то скорее всего, все хорошо.

Врач подчеркнул, что для лечения сосудов нельзя рассчитывать только на лекарства. Благоприятно на их состояние влияют отказ от курения, регулярная физическая нагрузка и правильное питание.

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