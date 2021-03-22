Оториноларинголог Крюков рассказал об опасности коронавируса для ЛОР-больных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Страдающие хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей люди более восприимчивы к коронавирусу. Об этом сообщил оториноларинголог Андрей Крюков.

По словам врача, это обусловлено тем, что коронавирус попадает в организм через слизистые оболочки респираторного тракта. Так как местная защита у ЛОР-пациентов ослаблена, риск заражения повышается.

Крюков обратил внимание, что пожилые ЛОР-пациенты входят в повышенную группу риска, так как у них ослаблены защитная и компенсаторная функции организма.

— Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма, — цитирует Крюкова РИА Новости.

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