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Ученые обнаружили связь между группой крови и инфарктом. Они установили, что люди со второй и третьей группой крови более подвержены риску сердечного приступа.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек. В результате специалисты установили, что у людей со второй и третьей группой крови риск сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой. Также у этих групп вероятность развития тромбоза вен больше на 51 процент, а вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии выше на 47 процентов. Однако люди с первой группой крови более склонны к повышенному артериальному давлению.

Отмечается, что аналогичное исследование, в котором приняли участие более 1,36 миллиона человек, провело Европейское общество кардиологов в 2017 году. Оно тоже показало, что люди с первой и второй группой крови на девять процентов больше подвержены риску коронарных и сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности сердечным приступам, сообщается в издании Times of India.

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