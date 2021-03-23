Врач Баннова рассказала об угрозе развития у детей опасной формы COVID-19

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Примерно через полтора месяца после вылечивания от COVID-19 у детей может проявиться новая форма вируса. Есть большой риск ошибочного результата теста на наличие антител в организме. Об этом предупредила заведующая отделением для зараженных детей Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.

Врачи называют это педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом (ПМВС). При ПМВС возникает одновременное поражение ряда жизненно важных систем. Баннова пояснила, что при этом дети жалуются на боль в животе, которая может отдавать «и в правое, и в левое подреберье, эпигастрии».

— Могут быть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты, диареи, — цитирует врача ФАН.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинировать детей от COVID-19 можно с четырех лет.

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