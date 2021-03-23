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Лавров сообщил об уничтожении отношений между Россией и Евросоюзом
Фото: МИД РФ

Лавров сообщил об уничтожении отношений между Россией и Евросоюзом

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Отношений между Россией и Евросоюзом как организацией нет, они были полностью уничтожены Брюсселем. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 23 марта, после переговоров с китайским коллегой Ван И.

По его словам, Европа решила разорвать отношения с Москвой, разрушив тем самым все механизмы, которые создавались многие годы. Министр отметил, что у России остались среди партнеров лишь отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами. Поэтому, по мнению Лаврова, отношения с Китаем у России развиваются быстрее, чем с Европой.

— Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя, — сказал глава МИД.

Сергей Лавров уточнил, что только после того как ЕС «устранит эту аномалию», Москва будет готова на основе равноправия наращивать отношения, сообщает РИА Новости.

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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссия и Запад
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