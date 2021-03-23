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Попавшая под снежную лавину в Мурманской области девочка скончалась
Фото: СК РФ / Свердловская область

Попавшая под снежную лавину в Мурманской области девочка скончалась

Виктория Родимкина

Происшествия

Четырнадцатилетняя девочка, которая попала под снежную лавину в Мурманской области 22 марта, скончалась. Об этом сообщил СК РФ по Мурманской области во вторник, 23 марта.

— Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка, — говорится в сообщении.

Девочку первоначально сочли погибшей, однако позже стало известно, что она жива, но находится в тяжелом состоянии. За ней вылетел вертолет, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 22 марта, стало известно, что в районе поселка Имандра сошла лавина, под которую попали 16 туристов из Санкт-Петербурга. Уточнялось, что все члены группы находятся в удовлетворительном состоянии, кроме одного подростка.

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