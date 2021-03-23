Более 430 пар планируют пожениться накануне Красной горки в Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Свыше 430 пар планируют пожениться 7 и 8 мая — накануне Красной горки. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Отмечается, что по традиции именно с Красной горки принято начинать свадебный сезон.

— В этом году праздник выпал на 9 Мая, День Победы — государственный праздник и официальный выходной у столичных отделов ЗАГС. Более 430 пар планируют заключить брак в первые выходные после Пасхи, 7 и 8 мая. Дни накануне праздника Красная горка также считаются благоприятными для создания новых семей, — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что до 7 апреля у желающих есть возможность подать заявление. Торжественные церемонии проведут не только во дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, но также на необычных площадках города. Впервые за всю историю страны пары смогут заключить брак в кабине канатной дороги на Воробьевых горах, что будет зафиксировано в качестве рекорда России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Зарегистрировать брак теперь можно еще на одной необычной площадке в центре Москвы