Бывший главный транспортник управделами президента найден мертвым

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Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Бывшего начальника транспортного подразделения Управления делами президента РФ Дмитрия Аносова нашли мертвым в его квартире на Ленинградском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Уточняется, что рядом с телом был найден именной пистолет. По факту произошедшего проводится расследование.

Дмитрий Аносов в 2010 году был награжден Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации.

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