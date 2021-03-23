Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1379 пациентов за сутки

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Москве за минувшие сутки вылечились от COVID-19 еще 1379 пациентов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба.

За последние 24 часа выявлено 1042 новых случая заболевания. Госпитализировали 793 пациентов, скончался 51 человек.

За весь период пандемии в Москве выявлен 1 014 091 случай COVID-19. За это время вылечились от коронавируса 933 807 человек. Число летальных исходов — 16 235.

Фото: Оперштаб

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