Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1379 пациентов за сутки
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1379 пациентов за сутки

Ксения Монахова

Здоровье

В Москве за минувшие сутки вылечились от COVID-19 еще 1379 пациентов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба.

За последние 24 часа выявлено 1042 новых случая заболевания. Госпитализировали 793 пациентов, скончался 51 человек.

За весь период пандемии в Москве выявлен 1 014 091 случай COVID-19. За это время вылечились от коронавируса 933 807 человек. Число летальных исходов — 16 235.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1379 пациентов за суткиФото: Оперштаб

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Коронавирус выявили у 8457 человек за сутки в России

пандемияМоскваздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для пьяных и влюбленных

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте