Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Риелтор перечислила уловки, к которым любят прибегать арендодатели
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Риелтор перечислила уловки, к которым любят прибегать арендодатели

Илья Ашуров

Недвижимость

При аренде квартиры крайне важно заключать письменный договор с арендодателем. Об этом рассказала Оксана Полякова, риелтор в крупной компании по недвижимости.

По словам эксперта, арендодатель, который не хочет заключать договор или вовсе избегает всякой документации, должен сразу вызывать настороженность. Кроме того, даже наличие документов не гарантирует надежности сделки – все документы арендодателя нужно внимательно проверить.

— До подписания договора нужно проверить документы арендодателя: если он дает вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела – велика вероятность мошенничества, — приводит слова Поляковой «Прайм».

Также риелтор отметила, что в противном случае квартиросъемщик может быть втянут в незаконную субаренду, то есть арендовать уже арендованную квартиру.

По мнению Поляковой, всегда важно уделять особое внимание стоимости аренды и условиям. При заключении договора следует оценить состояние квартиры, так как иногда арендодатель может сдать ее под ремонт и перенести всю ответственности за поломки в квартире на съемщика.

Читайте также: Риелтор предупредил о подводных камнях при покупке комнаты в квартире

жильериелторквартира
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для пьяных и влюбленных

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте