Риелтор перечислила уловки, к которым любят прибегать арендодатели

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

При аренде квартиры крайне важно заключать письменный договор с арендодателем. Об этом рассказала Оксана Полякова, риелтор в крупной компании по недвижимости.

По словам эксперта, арендодатель, который не хочет заключать договор или вовсе избегает всякой документации, должен сразу вызывать настороженность. Кроме того, даже наличие документов не гарантирует надежности сделки – все документы арендодателя нужно внимательно проверить.

— До подписания договора нужно проверить документы арендодателя: если он дает вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела – велика вероятность мошенничества, — приводит слова Поляковой «Прайм».

Также риелтор отметила, что в противном случае квартиросъемщик может быть втянут в незаконную субаренду, то есть арендовать уже арендованную квартиру.

По мнению Поляковой, всегда важно уделять особое внимание стоимости аренды и условиям. При заключении договора следует оценить состояние квартиры, так как иногда арендодатель может сдать ее под ремонт и перенести всю ответственности за поломки в квартире на съемщика.

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