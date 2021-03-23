Минтруд разъяснил правила установки соцдоплаты к пенсии в 2022 году

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Социальная доплата к пенсионным выплатам в России с 2022 года будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ во вторник, 23 марта.

— С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Минтруд подготовил проект приказа, который утвердит порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда России, сообщает РИА Новости.

Ранее юрист перечислил обязательные надбавки и доплаты к пенсии в 2021 году.

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