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Число самозанятых в России достигло двух миллионов человек
Фото: АГН Москва

Число самозанятых в России достигло двух миллионов человек

Полина Долганова

Общество

Число самозанятых граждан в РФ достигло двух миллионов человек. Об этом телеканалу «Россия 24» рассказал глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

Глава ведомства сообщил, что доход граждан России составил 327 миллиардов рублей. На сегодняшний день уплачено более 8 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Егоров добавил, что в качестве самозанятых зарегистрировалось около 25 тысяч несовершеннолетних.

Специалист подчеркнул, что он оптимистично смотрит на развитие налогового режима самозанятых.

— Здесь важно видеть: это не просто режим для самозанятых, как его называют, — это те технологии, которые дальше будут использоваться и в других видах налогообложения, — пояснил Егоров.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Москве превысило полмиллиона человек.

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