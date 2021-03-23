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Евро поднялся выше 90 рублей, доллар — выше 76 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Евро поднялся выше 90 рублей, доллар — выше 76 рублей

Виктория Родимкина

Экономика

Курс рубля продолжает постепенно снижаться, доллар превысил отметку в 76 рублей, евро — в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи во вторник, 23 марта.

Так, курс доллара расчетами на «завтра» на 12:48 по московскому времени рос на 1,2 рубля. Его стоимость составляла 76,14 рубля. Евро дорожал на 1,15 процента — до 90,57 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,47 процента. Его стоимость составила 62,38 доллара за баррель.

Читайте также: Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента

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