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Александр Бородюк назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»
Фото: torpedo.ru

Александр Бородюк назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»

Илья Ашуров

Спорт

Футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Согласно опубликованной информации, контракт Бородюка с клубом рассчитан на сезон 2020 и 2021 годов. Условия продления и другие детали соглашения неизвестны.

— Александр Бородюк назначен новым главным тренером «Торпедо». Соглашение с 58-летним специалистом подписано до окончания сезона-2021/2022, — говорится в сообщении на сайте клуба.

Специалист уже работал главным тренером «Торпедо» в сезоне-2013/2014. Тогда ему удалось вывести команду в премьер-лигу.

Бородюк сменил на посту тренера Игоря Игнашевича, который покинул команду на этой неделе.

Читайте также: Столичный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

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