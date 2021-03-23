Психолог объяснила, почему некоторые жены не хотят близости с мужем

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После долгих лет брака супруги могут устать друг от друга. Они начинают больше проводить времени с друзьями или в одиночестве. У некоторых могут возникнуть проблемы с интимной близостью. Эксперт в области психологии и семейных отношений Алия Королева рассказала, что делать в подобной ситуации.

По ее словам, особо остро эта тема задевает женщин. На это есть свои причины. В силу биологических особенностей женщины воспринимают интимную близость как психологическую разгрузку, а для мужчин это скорее обыденный физиологический процесс. Если женщина ощущает снижение либидо, то ее мучают частые смены настроения. В результате возникает чувство неуверенности и незащищенности. Она начинает метаться в поисках лучшего партнера для пробуждения активности, при этом не подозревая, какую серьезную ошибку может совершить.

Королева считает, что снижение сексуального желания у женщин не является причиной для развода. В первую очередь супруга должна выяснить, что у нее с гормонами. Если с ними все в порядке, то, возможно, существует психологическая травма.

— Если вы не можете найти истинную причину самостоятельно, то не тяните, а обратитесь к психологу, сексологу и за короткое время с помощью определенных упражнений и методик сможете восстановить желание, — цитирует Королеву Пятый канал.

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