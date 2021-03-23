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Филипп Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву
Фото: instagram/fkirkorov

Филипп Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Филипп Киркоров оспорил в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил глава коллегии адвокатов «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

— Благодаря тому что прошлым обращением в суд нам удалось «выманить» решение МИД Литвы относительно Филиппа Киркорова, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд, — рассказал Добровинский.

В заявлении в суд указывается, что Киркоров — человек искусства, которому не стоит мстить за «придуманные обиды».

— Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан, — цитирует Добровинского РИА Новости.

Ранее Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Литвы на пять лет с 19 января 2021 года.

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запретФилипп КиркоровЛитва
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