СМИ: Две женщины скончались в результате ДТП с участием Mercedes на севере Москвы

Фото: Антон Гердо

Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

Две женщины скончались в результате ДТП на севере столицы. Об этом сообщает LIFE SHOT во вторник, 23 марта.

Инцидент произошел на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель иномарки Mercedes влетел в припаркованный Mitsubishi. После этого он наехал на двух женщин и скрылся с места преступления. По данным «Вечерней Москвы», подозреваемого зовут Сидикшох Рахматов, ему 23 года. В данный момент полиция его разыскивает.

Фото: Telegram / Москва 24

Уточняется, что первая женщина скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу, а вторая умерла в реанимации.

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