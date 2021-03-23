Адвокат Марии Хачатурян рассказал, чего будет добиваться после признания сестер потерпевшими

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве собственного отца, смогут рассчитывать на смягчение приговора, если их отца признают виновным в совершении преступлений сексуальной направленности и истязаний в отношении дочерей. Об этом «Вечерней Москве» заявил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

— Признание преступлений будет определяющим моментом. Но мы [адвокаты сестер] намерены добиваться прекращения уголовного дела и уголовного преследования девушек в связи с тем, что они действовали в рамках необходимой обороны, защищались от неминуемого посягательства, — рассказал защитник.

Ранее стало известно, что 11 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна по факту истязания и действий сексуального характера в отношении трех дочерей, обвиняемых в его убийстве.

23 марта девушки смогли ознакомиться с делом и их признали потерпевшими.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, как полагают следователи, стала неприязнь к отцу, поскольку на протяжении длительного времени он причинял им физические и психические страдания.

Летом 2020 года СКР посчитал девушек виновными в убийстве. Двум старшим из них грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей – до 10 лет. Адвокаты подозреваемых настаивают на том, что их действия были необходимой самообороной. Однако Следственный комитет в мае 2020 года отказался переквалифицировать дело, не допустив смягчение обвинения. При этом в Генеральной прокуратуре настаивали на том, что в действиях сестер усматривается необходимая самооборона.

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