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Вирусолог назвал наиболее вероятную версию происхождения COVID-19
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Вирусолог назвал наиболее вероятную версию происхождения COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Наиболее вероятной версией происхождения коронавирусной инфекции является утечка вируса из лаборатории в Ухане. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, ученые адаптировали вирус к человеческим клеткам. Именно поэтому он смог преодолеть межвидовой барьер с человеческой помощью.

— Они, по всей видимости, допустили халатность: выпустили вирус из лаборатории. Очевидно, не соблюдались меры безопасности, — цитируют Волчкова «Известия».

Вирусолог подчеркнул необходимость тщательного расследования данного инцидента, чтобы такое больше не повторялось. Также Волчков считает маловероятной гипотезу специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вирус перешел на человека не от летучих мышей, а через промежуточное животное.

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