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Назван топ-10 популярных автомобилей с пробегом у москвичей
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Назван топ-10 популярных автомобилей с пробегом у москвичей

Юлия Курганова

Общество

Аналитики сообщили, что объем московского рынка легковых машин с пробегом в феврале 2021 года составил 20,8 тысячи единиц, что на 3,1 процента меньше, чем в прошлом году. Они назвали топ-10 популярных у жителей столицы поддержанных автомобилей.

Лидером рейтинга стал Hyundai Solaris с результатом 504 экземпляра. На втором месте оказался KIA Rio, его купили 496 штук. Третью позицию заняла Skoda Octavia (489 штук). На четвертой строчке расположился Ford Focus (433 штуки). И замыкает пятерку самых популярных машин с пробегом Volkswagen Polo (418 штук).

В топ-10 столичного рынка автомобилей с пробегом также попали: Toyota Camry (395 штук), Daewoo Matiz (307 штук), BMW 5-Series (304 штуки), Mercedes-Benz E-Class (282 штуки) и BMW X5 (274 штуки), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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