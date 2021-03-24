Автомобильный эксперт раскрыл россиянам способы сэкономить бензин

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал способы сэкономить бензин. Он отметил, что прежде всего следует воздержаться от резких торможений и ускорений.

— Работа педалью газа должна быть максимально нежной. Необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений, — подчеркнул специалист.

Также он сообщил, что экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для этого нужно использовать повышенные передачи. Кроме того, следует отключить лишние потребители энергии в машине, в том числе кондиционер.

Специалист призвал учитывать рельеф местности. Так, под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишний бензин. В повороты нужно входить по максимально пологой траектории, так как резкие повороты увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям.

Еще важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, заключил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

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