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Автомобильный эксперт раскрыл россиянам способы сэкономить бензин
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Автомобильный эксперт раскрыл россиянам способы сэкономить бензин

Юлия Курганова

Общество

Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал способы сэкономить бензин. Он отметил, что прежде всего следует воздержаться от резких торможений и ускорений.

— Работа педалью газа должна быть максимально нежной. Необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений, — подчеркнул специалист.

Также он сообщил, что экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для этого нужно использовать повышенные передачи. Кроме того, следует отключить лишние потребители энергии в машине, в том числе кондиционер.

Специалист призвал учитывать рельеф местности. Так, под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишний бензин. В повороты нужно входить по максимально пологой траектории, так как резкие повороты увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям.

Еще важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, заключил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Читайте также: Эксперт объяснил неизбежность подорожания бензина

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