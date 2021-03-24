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Всероссийская неделя финансовой грамотности пройдет онлайн с 22 по 28 марта
Фото: moscow-live

Всероссийская неделя финансовой грамотности пройдет онлайн с 22 по 28 марта

Илья Ашуров

Общество

Всероссийская неделя финансовой грамотности, в рамках которой можно будет получить интересующую информацию о финансах, пройдет онлайн с 22 по 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ежегодная социально-просветительская акция пройдет в онлайн-формате. На площадке проекта школьники смогут получить ответы на любые вопросы о деньгах, а родители и учителя ­— узнать об особенностях финансового воспитания. Мероприятие организовано Министерством финансов РФ и Банком России. Кроме того, одним из партнеров «Недели финансовой грамотности» выступает Департамент финансов Москвы, сотрудники этого ведомства регулярно участвуют в акции в качестве спикеров.

Все события проекта транслируются онлайн в социальной сети «ВКонтакте».

Больше информации о Всероссийской недели финансовой грамотности можно найти на странице проекта, а также на официальном сайте мэра Москвы.

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