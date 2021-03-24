Татьяна Потяева оценила ситуацию с соблюдением прав женщин в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила ситуацию с соблюдением прав женщин в столице.

Она отметила, что оценивает ситуацию положительно.

— У нас постоянно крепнет женское движение, женщины объединяются в ассоциации, например, «Деловые женщины», ассоциация родителей, воспитывающих детей-инвалидов, или Форум женщин Москвы, который я возглавляю, — пояснила омбудсмен.

По ее словам, женщины в Москве активно и умело занимаются бизнесом, в том числе социальной направленности. Татьяна Потяева тем не менее добавила, что в целом на постах руководителей в городе преобладают мужчины, сообщает РИА Новости.

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