Аксенов не исключил возможность третьей волны COVID-19 в Крыму

Фото: facebook.com/Официальный аккаунт Сергея Аксенова

В Крыму не исключают появление третье волны коронавируса. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время собрания оперативного штаба по эпидемиологической ситуации в регионе.

Аксенов уточнил, что ученые не исключают возможность возникновения третьей волны в регионе. Он добавил, что жители Крыма должны продолжать соблюдать антикоронавирусные меры и носить маски.

— Прошу жителей Крыма не расслабляться, масочный режим в помещениях остается необходимой мерой предосторожности, — приводит ТАСС слова Аксенова.

За минувшие сутки в Крыму выявили 56 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 37 тысяч случаев COVID-19. В Крыму от коронавируса вылечились 35 тысяч человек, скончалось более одной тысячи пациентов с коронавирусом.

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