Фото: Скриншот видео на YouTube / VALKIRIN

Члены парламента Армении проголосовали за отмену военного положения в стране в среду, 24 марта. Об этом рассказал спикер парламента Арарат Мирзоян.

Военное положение в стране ввели в сентябре 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Мирзоян заявил, что за отмену военного положения проголосовали 118 депутатов.

В 2021 году оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» предложили отменить военное положение. По мнению лидеров оппозиционных партий, власти Армении не отменяли военного положения по политическим мотивам, сообщает ТАСС.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Украинский депутат Рабинович заявил, что Зеленский «может развязать войну»