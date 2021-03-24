Члены парламента Армении проголосовали за отмену военного положения
Члены парламента Армении проголосовали за отмену военного положения в стране в среду, 24 марта. Об этом рассказал спикер парламента Арарат Мирзоян.
Военное положение в стране ввели в сентябре 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Мирзоян заявил, что за отмену военного положения проголосовали 118 депутатов.
В 2021 году оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» предложили отменить военное положение. По мнению лидеров оппозиционных партий, власти Армении не отменяли военного положения по политическим мотивам, сообщает ТАСС.
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