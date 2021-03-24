Столичные врачи спасли впавшего в кому на пробежке пенсионера

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В Москве врачи спасли пожилого мужчину, который впал в кому во время пробежки в холодную погоду. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения столицы в среду, 24 марта.

Скорую помощь вызвал прохожий, который заметил упавшего в обморок мужчину, совершавшего пробежку. Ближайшая свободная фельдшерская бригада прибыла на вызов через четыре минуты, мужчина к тому моменту уже был в состоянии клинической смерти.

Врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. С помощью прибывшей врачебной бригады пациенту сделали непрямой массаж сердца и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам врачей, его состояние могло быть спровоцировано холодной погодой.

— Спустя четыре минуты после проведения сердечно-легочной реанимации мужчина был выведен из состояния клинической смерти, кровообращение было восстановлено, — сказал фельдшер выездной бригады московской скорой помощи Денис Чекунов.

Семидесятилетнего мужчину передали врачам-реаниматологам в стабильно тяжелом состоянии. На сегодняшний день мужчину выписали из больницы, добавили в департаменте.

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