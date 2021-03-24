Вирусолог рассказала, почему риновирус не защитит человека от коронавируса

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Болеть риновирусной инфекцией, чтобы защититься от коронавируса, — это не выход. Такое мнение высказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова в беседе с Nation news.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вирус, вызывающий простуду, может защитить от новой инфекции. Об этом заявила группа ученых из Шотландии. По их мнению, спровоцированная иммунная реакция не дает COVID-19 распространяться в клетках. Однако после перенесенной простуды человек снова становится уязвим для коронавирусной инфекции.

Елена Малинникова считает, что нельзя говорить о правильности данной информации.

— В современной вирусологии существует отдельное направление, изучающее взаимодействие вирусов внутри организма. Человек никогда не заражается одним вирусом, их всегда множество, — отметила доктор медицинских наук.

Она пояснила, что чаще всего они однотипные. Однако бывают такие случаи, когда разнотипные инфекции стремятся попасть в одну клетку.

— Взаимодействие этих вирусов изучается. Говорить о том, что только риновирус может быть защитой от коронавируса, нельзя, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, COVID-19 воздействует только на ту клетку, в которой есть рецепторы ACE. Риновирус влияет на другие клетки. Он обладает схожими рецепторами, но все же другими.

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