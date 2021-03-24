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«Решил подразнить»: белоголовый сип погиб в Московском зоопарке из-за перчатки посетителя
Фото: instagram/moscow_zoo_official

«Решил подразнить»: белоголовый сип погиб в Московском зоопарке из-за перчатки посетителя

Виктория Федотова

Общество
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке скончался белоголовый сип, который жил в нем с 1994 года. Впервые за практику зоопарка птица погибла из-за перчатки посетителя, который дразнил хищника. Сип проглотил перчатку и погиб из-за этого.

— Вечером 13 марта в веткорпус поступил звонок: киперы сочли, что сип немного вялый. Сразу же отнесли на руках в веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача. Однако сип умер. Промучился сутки — и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка — перчатка посетителя, — пояснили в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить — каприз единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу, отметили сотрудники в подписи к ролику.

В зоопарке остались еще два белоголовых сипа — самец и самка.

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смертьсоцсетиМосковский зоопарк
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