Осужденного за мошенничество Гулевича этапируют в колонию

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Осужденного за мошенничество Назара Гулевича, который сделал операцию по смене пола, переведут из СИЗО в колонию. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович 24 марта.

Гулевич родился женщиной, позже он решил поменять пол и сделал для этого операцию. Гулевич был осужден за мошенничество и приговорен к 4,5 года колонии. Однако последние два года он провел в следственном изоляторе.

— Российского трансгендера Назара Гулевича этапируют в колонию, несмотря на просьбы и обращения от ОНК и родственников. В мужскую или женскую — пока неясно, — приводит слова Литвинович ТАСС.

Ранее обсуждался вопрос, в какую колонию следует отправить Гулевича для отбытия наказания — мужскую или женскую.

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