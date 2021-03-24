Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин подписал закон о штрафах за продажу техники без российского ПО
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал закон о штрафах за продажу техники без российского ПО

Иван Юминов

Общество

Закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без установленного заранее российского программного обеспечения (ПО) был подписан президентом Владимиром Путиным. Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 24 марта.

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Закон вступит в силу 1 июля этого года. Ранее также был принят закон, предусматривающий с 1 апреля запрет продажи на территории страны некоторых видов технически сложных товаров без предустановки отечественного ПО. В список программ среди прочего попали браузеры, почтовые сервисы и онлайн-кинотеатры, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о росте уровня экспорта технологической продукции из Москвы.

Читайте также: Госдума приняла закон, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост президента РФ

штрафзаконВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте