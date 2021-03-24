Путин подписал закон о штрафах за продажу техники без российского ПО

Фото: Администрация президента РФ

Закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без установленного заранее российского программного обеспечения (ПО) был подписан президентом Владимиром Путиным. Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 24 марта.

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Закон вступит в силу 1 июля этого года. Ранее также был принят закон, предусматривающий с 1 апреля запрет продажи на территории страны некоторых видов технически сложных товаров без предустановки отечественного ПО. В список программ среди прочего попали браузеры, почтовые сервисы и онлайн-кинотеатры, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о росте уровня экспорта технологической продукции из Москвы.

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