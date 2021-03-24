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Туристов из Москвы оштрафовали на 13,29 миллиона рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Туристов из Москвы оштрафовали на 13,29 миллиона рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Кирилл Николаев

Туризм

Жителей столицы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из-за границы и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирусную инфекцию, оштрафовали на 13,29 миллиона рублей. Об этом в среду, 24 марта, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

С 1 августа специалисты Роспотребнадзора рассмотрели около 163 тысяч анкет жителей столицы, вернувшихся из-за рубежа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

В результате 1097 человек оштрафованы на общую сумму 13,29 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

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