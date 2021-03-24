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Онкобольным перед вакцинацией от COVID-19 посоветовали обратиться к врачу
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Онкобольным перед вакцинацией от COVID-19 посоветовали обратиться к врачу

Илья Ашуров

Здоровье

Онкологические больные переносят вакцинацию от COVID-19 почти без побочных эффектов. Однако перед тем, как делать прививку, людям с онкологией все же следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

По его словам, важно учитывать длительность периода ремиссии больного. В случае продолжительной ремиссии (например, 10 лет) прививка будет совершенно безопасной. Тем не менее Каприн порекомендовал обращаться за консультацией к врачам, которые наблюдают пациента в течение длительного срока, так как они лучше понимают степень стойкости ремиссии.

— Прежде чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и, я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии больные, мы видим, переносят очень достойно и практически без побочных каких-то эффектов вакцинацию, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее «ВМ» писала о том, как лучше подготовиться к повторному заражению коронавирусом. Эксперт рассказал, что быстрее выздороветь после повторного заражения коронавирусной инфекцией поможет использование собственной плазмы крови.

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прививкавакцинацияонкология
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