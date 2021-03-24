Геронтолог назвал основные средства профилактики деменции

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Злоупотребление мясной продукцией теперь считается одним из факторов развития деменции. Риск возникновения заболевания возрастает практически на 50 процентов, если человек каждый день кушает сосиски, колбасы и бекон.

По мнению британских ученых, которые в течение восьми лет анализировали генетические данные и информацию о здоровье порядка 500 человек, в списке потенциально опасных продуктов оказались именно эти мясные изделия.

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, как не запутаться в новых факторах, о которых все чаще говорит общественность.

— Вся наша жизнь сама по себе является большим фактором риска развития деменции. Если бы человечество нашло реальную возможность для предотвращения этого заболевания, то и вопросов бы никаких не возникало, — отметил Юрий Конев.

По его мнению, пока все подобные сообщения находятся на уровне пиар-акций, сообщил ФАН. Эксперт также добавил, что нет ни одного исследования, которое показало бы что-то существенное по поводу борьбы с деменцией. Геронтолог считает, что с медицинской точки зрения человечество пока бессильно, а с позиции образа жизни – все совсем наоборот. Поэтому врач советует придерживаться общепринятых рекомендаций: следить за рациональным питанием, соблюдать режим труда и отдыха.

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