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Геронтолог назвал основные средства профилактики деменции
Фото: pixabay.com

Геронтолог назвал основные средства профилактики деменции

Елена Фролова

Здоровье

Злоупотребление мясной продукцией теперь считается одним из факторов развития деменции. Риск возникновения заболевания возрастает практически на 50 процентов, если человек каждый день кушает сосиски, колбасы и бекон.

По мнению британских ученых, которые в течение восьми лет анализировали генетические данные и информацию о здоровье порядка 500 человек, в списке потенциально опасных продуктов оказались именно эти мясные изделия.

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, как не запутаться в новых факторах, о которых все чаще говорит общественность.

— Вся наша жизнь сама по себе является большим фактором риска развития деменции. Если бы человечество нашло реальную возможность для предотвращения этого заболевания, то и вопросов бы никаких не возникало, — отметил Юрий Конев.

По его мнению, пока все подобные сообщения находятся на уровне пиар-акций, сообщил ФАН. Эксперт также добавил, что нет ни одного исследования, которое показало бы что-то существенное по поводу борьбы с деменцией. Геронтолог считает, что с медицинской точки зрения человечество пока бессильно, а с позиции образа жизни – все совсем наоборот. Поэтому врач советует придерживаться общепринятых рекомендаций: следить за рациональным питанием, соблюдать режим труда и отдыха.

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